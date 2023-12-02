На юг РФ налетел ураган, депутаты заспорили про закон о русских, Финляндия полностью закрылась от России – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя была богата на будоражащие события. Ураган нанес серьезный ущерб южным регионам России и унес жизни пяти человек, еще двое россиян погибли во время пожара в хостеле в Алма-Ате. Сильные волнения вызвала инициатива принять закон о русском народе: депутаты и политологи спорят, станет он концом для общества или началом серьезных перемен.

Ненастье недели – тысячи жителей юга России остались без света и связи из-за урагана

Мощный ураган с ливнями прокатился по южным регионам России. Сотни домовладений оказались подтоплены, морская вода залила первые этажи прибрежных гостиниц на черноморском побережье. Десятки тысяч человек оставались без света и связи в Крыму, на Кубани, в Ростовской области, Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях. В Крыму во время урагана погибли пять человек, 12 получили травмы.

Закрытие недели – Финляндия закрыла последний работавший на границе с Россией КПП

Финляндия закрыла с 30 ноября до 13 декабря пропускной пункт Райа-Йоосеппи на границе с Россией. Этот КПП оставался последним работавшим после закрытия остальных пунктов финскими властями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что на границе двух государств не было никакого напряжения и угроз для безопасности Финляндии. Но стягивание дополнительных сил к разделительной линии выглядит как угроза России.

Споры недели – в России оценили инициативу принять закон о русском народе

Депутат Госдумы из Дагестана Бийсултан Хамзаев предложил принять закон о русском народе, поскольку нужна замена выражению «советский народ». Инициатива вызвала споры среди парламентариев.

Замглавы думского комитета по развитию гражданского общества и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что подобный закон оскорбляет государствообразующий народ и приведет к ликвидации русского народа. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает предложение несвоевременным, поскольку общество слишком чувствительно к национальной теме.

Политолог Сергей Старовойтов назвал инициативу хайпом на антимигрантской повестке. Его коллега Константин Калачев предположил, что закон станет основой для изменений, которые ждут страну после выборов 2024 года.

Призыв недели – Запад призвал Украину отправить молодежь на передовую

Западные эксперты заявили, что Украине нужны молодые солдаты: средний возраст членов ВСУ 30-40 лет. На линии соприкосновения все чаще идут мелкие пехотные бои, и более выносливая молодежь лучше покажет себя в таких условиях.

В генштабе ВСУ согласились, что военные несут большие потери и активизировали подготовку к тотальной мобилизации.

Война недели – Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа

ЦАХАЛ возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. Израильские военные заявили, что палестинцы первыми нарушили перемирие: утром израильская ПВО перехватила запущенную из анклава ракету.

«Хезболла» считает, что Израиль вернулся к боевым действиям по решению США. Ливанская группировка заявила, что Тель-Авив стал инструментом проведения решений Вашингтона.

Трагедия недели – пожар в хостеле в Алма-Ате унес жизни двух россиян

Сильный пожар сучился в хостеле в Алма-Ате. В результате погибли 13 человек: два россиянина, два узбека и девять казахов. В момент ЧП в помещении находились 72 постояльца.

Предварительно, причиной пожара стал загоревшийся матрац в подвале.

Отмена недели – Рада утвердила отмену выборов на Украине

Верховная Рада одобрила запрет президентских и парламентских выборов на Украине до отмены военного положения. Декларацию подписали все фракции и группы внутри парламента, «чтобы не раскалывать страну и нацию».

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отмена выборов – единственный выход для «зеленских». Ведь во время предвыборной кампании могут вскрыться случаи воровства или появиться конкуренты, что приведет к сомнениям у западных спонсоров.

Страх недели – россияне признались в своих страхах в преддверии нового года

Россияне раскрыли главные страхи, с которыми войдут в следующий год. Больше всего граждане тревожатся за свое здоровье, судьбу детей и цены в магазинах. При этом, инфляция вырвалась на второе место, обогнав родительские страхи.

© 2023, РИА «Новый День»

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