Конец недели отмечен громким, но печальным событием: украинские боевики обстреляли торговый центр и стадион в Белгороде, убив семь и ранив 19 человек. Семидневка и в целом выдалась напряженной, учитывая конфликт Армении и Азербайджана на границе, провалившуюся попытку Москвы наладить контакт с Вашингтоном.

Трагедия недели – более 20 человек погибли и пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Украинские боевики обстреляли Белгород, выбрав мишенями торговый центр, школьный стадион и жилой сектор. В результате погибли шесть взрослых и один ребенок, пострадали 19 человек. Врачи отпустили нескольких легкораненых долечиваться дома. Среди пострадавших четыре ребенка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по ст. 205 УК РФ.

Отказ недели – Джонсон отказался проводить голосование по помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался выносить на голосование законопроект о помощи другим государствам на 95 млрд долларов. Сенат одобрил документ, который разрешает выделить Украине 60 млрд долларов. Джонсон заявил, что внимание парламентариев сосредоточено на согласовании расходов федерального правительства, чтобы предотвратить мартовский шатдаун.

Позже стало известно, что Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля. До этого срока инициатива по поддержке киевского режима останется лишь проектом.

Неудача недели – контакт России и США по вопросу мирного урегулирования на Украине не удался

Москва через посредников передала Вашингтону предложение о начале мирных переговоров по Украине. Но в Белом доме отказались говорить с Кремлем на эту тему без участия Киева. Источники уверены, что такой ответ разочаровал Россию, и она не станет снова пытаться связаться с США по вопросу завершения конфликта.

Спасение недели – ФСБ сорвала атаку колумбайнеров на школу в ДНР

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на одну из школ Макеевки в ДНР. Вдохновленные нападением на школу Колумбайн в США российские ученики планировали устроить поджог и расстрелять одноклассников и учителей. Планы сорвал охранник, который нашел тетрадки с заметками о готовящемся теракте. Следователи начали расследовать инцидент именно как подготовку к теракту.

Просьба недели – правозащитники призвали исключить США из комитета по правам человека в ООН

Несколько правозащитных организаций из США, России, Австрии и Франции призвали ООН исключить Штаты из комитета по правам человека организации. Поводом стала казнь в американском штате Алабама Кеннета Юджина Смита с помощью непроверенного отравляющего газа.

В российском отделении Международного комитета защиты прав человека заявили, что эта казнь реабилитирует медицинские эксперименты по убийству людей с помощью газа нацистами и фашистами в концлагерях во время Второй мировой войны. Обеспокоенные правозащитника отправили генсеку ООН официальные письма.

Агрессия недели – Пашинян заявил, что Баку готовится к войне с Ереваном

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в агрессии на границе. В результате инцидента убиты четверо армянских военнослужащих. Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал деструктивной политику Баку. По его словам, Азербайджан готовится к полномасштабной войне с соседом.

Заявление недели – основания для импичмента Байдену оказались подложными

Спецпрокурор в США обвинил в даче ложных показаний бывшего информатора ФБР по делу Хантера Байдена. Обвинение уверено, что рассказ был сфабрикован. Встречи в интересах семьи Байденов проводились, но их темой было навязывание услуг украинскому бизнесу, а не выспрашивание взяток.

Напомним, на этих материалах строилось расследование в отношении Джо Байдена, итогом которого должен был стать импичмент президента.

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube