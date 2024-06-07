Соросовская НКО потребовала от МУС ареста Дмитрия Медведева

Международная федерация прав человека (FIDH), финансируемая фондом Open Society Foundations* миллиардера Джорджа Сороса направила запрос прокурору Международного уголовного суда (МУС) на выдачу ордеров на арест зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, замруководителя администрации президента РФ Алексея Громова и ряда российских журналистов, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном соросовской НКО, в частности, говорится: «FIDH направила в офис прокурора МУС обращение... Правозащитники обращают внимание суда на преступный характер языка ненависти, который используется в российских СМИ... Цель обращения – добиться от прокуратуры дальнейшего расследования этих преступлений и запроса международных ордеров на арест. …Обращение подано в отношении Дмитрия Медведева, Алексея Громова, гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, журналистов Владимира Соловьева и Сергея Ключенкова, известного под псевдонимом Сергей Мардан. …Обращение в МУС также направили ряд организаций из Украины и российская НКО».

*Организация признана нежелательной в РФ

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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