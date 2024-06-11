Против украинского руководства, неонацистов и наемников в России возбуждено около пяти тысяч уголовных дел

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на заседание Координационного совета по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооруженных конфликтов во вторник, 11 июня, заявил, что начиная с 2014 года в отношении украинского руководства, силовых структур, а также националистов и наемников, возбуждено около пяти тысяч уголовных дел.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе своего выступления Бастрыкин сказал: «С 2014 года возбуждено около пяти тысяч уголовных дел в отношении свыше тысячи лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, украинских силовых структур, членов радикальных националистических объединений и наемников».

«В вооруженном конфликте погибли 6 139 гражданских лиц, в том числе 173 несовершеннолетних, не менее 15 012 мирных жителей получили ранения, из них 734 несовершеннолетних. В Россию из зоны СВО прибыли более 5 миллионов 477 тысяч человек (в том числе 749 183 ребенка). Всего же следователями осмотрено более 70 тысяч разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Сотрудники СЭЦ СК России установили общую сумму ущерба, которая превышает 229 миллиардов рублей», – добавил глава Следственного комитета России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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