Заочно арестован украинский офицер, приказавший атаковать российский самолет

Следственный комитет России в понедельник, 17 июня, сообщил, что Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал полковника вооруженных сил Украины Николая Дзямана по делу об уничтожении российского самолета в российском пространстве РФ, – сообщают СМИ.

В Telegram-канале пресс-службы Следственного комитета РФ говорится: «Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138 зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману. … Дзяману заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку), он объявлен в федеральный розыск».

«23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации. По данным следствия, полковник Дзяман, осознавая, что указанное воздушное судно не предназначено для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно в воздушном пространстве Российской Федерации отдал подчиненным военнослужащим незаконный приказ на его уничтожение. Указанные действия привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолета», – сообщили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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