В Москве задержан журналист издания, признанного иноагентом

Следственный комитет РФ во вторник, 18 июня, сообщил о задержании журналиста издания Sota* Артема Кригера по подозрению в участии в экстремистской организации, – сообщает ТАСС.
В ведомстве агентству сообщили, что «Кригер был задержан утром во вторник и доставлен на допрос в СК. Он подозревается по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)».
В пресс-службе Басманного суда заявили: «Ходатайство СК об аресте Кригера уже поступило в суд».
«Артем Кригер подозревается в участии в работе НКО «Фонд борьбы с коррупцией»**, – уточнили в правоохранительных органах.
Ранее сегодня СМИ сообщали, что у Артема Кригера прошли обыски, после чего его увезли на допрос.
* Организация признана в России иностранными агентом
** Организация признана экстремистским и запрещена в России
Москва, Иван Бабурин
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