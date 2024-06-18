В Москве задержан журналист издания, признанного иноагентом

Следственный комитет РФ во вторник, 18 июня, сообщил о задержании журналиста издания Sota* Артема Кригера по подозрению в участии в экстремистской организации, – сообщает ТАСС.

В ведомстве агентству сообщили, что «Кригер был задержан утром во вторник и доставлен на допрос в СК. Он подозревается по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)».

В пресс-службе Басманного суда заявили: «Ходатайство СК об аресте Кригера уже поступило в суд».

«Артем Кригер подозревается в участии в работе НКО «Фонд борьбы с коррупцией»**, – уточнили в правоохранительных органах.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что у Артема Кригера прошли обыски, после чего его увезли на допрос.

* Организация признана в России иностранными агентом

** Организация признана экстремистским и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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