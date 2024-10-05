ВС РФ взяли Угледар, ФСБ нашла 39 подстрекателей к терактам, Израиль закрыл въезд генсеку ООН – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя началась с иранского ракетного удара по Израилю и опасений относительно ответных действий Тель-Авива. В середине недели скандалы в соседних регионах затмила новость об освобождении российскими войсками Угледара. А последний день рабочей пятидневки омрачился похоронами композитора Вячеслава Добрынина.

Освобождение недели – ВС РФ взяли под контроль Угледар

Минобороны РФ подтвердило освобождение Угледара в Донецкой народной республике благодаря решительным действиям группировки «Восток». Днем ранее по соцсетям с неимоверной скоростью разошлось видео того, как российские бойцы установили триколор на здании городской администрации.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что взятие Угледара – мощный имиджевый удар для всего киевского режима и лично Владимира Зеленского. Генерал сравнил эффект с потерей Киевом контроля над Бахмутом.

Доклад недели – ООН признала, что ВСУ пытают пленных россиян

Признание ООН факта пыток российских военных в украинском плену перестало быть словами и нашло отражение в документе. УВКПЧ опубликовало доклад, согласно которому более половины из опрошенных ООН российских военных, побывавших в плену, подвергались пыткам. Многие содержались в неприспособленных для людей местах: сараях, гаражах, подвалах.

Удар недели – Иран нанес ракетный удар по Израилю

Неделя на Ближнем Востоке началась с того, что Иран ударил ракетами по военным объектам Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана.

В Вашингтоне решительно осудили действия Тегерана. Вице-президент США Камала Харрис пообещала Израилю вечную помощь в поддержании безопасности. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал удар «возмутительным актом агрессии», а спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал Белый максимально усилить давление на Иран и направить «решительный ответ».

Ближе к концу недели Тель-Авив сообщил Вашингтону, что не будет немедленно отвечать на иранскую атаку. Больше всего в Европе и Штатах опасаются, что Израиль разбомбит нефтяные объекты Ирана и вызовет ядерный ответ.

Скандал недели – Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

Израиль объявил генсека ООН Антониу Гуттериша персоной нон грата и запретил въезд в страну. Тель-Авиву не понравилось, что чиновник призвал всех участников конфликта на Ближнем Востоке прекратить огонь. На фоне громких заявлений в Вашингтоне израильские власти ожидали от ООН такого же решительного осуждения иранского удара. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Гуттериш мог бы активнее порицать всех противников Израиля.

Операция недели – ФСБ задержала вербовщиков, отправлявших подростков на теракты

ФСБ, СКР и МВД провели масштабную операцию, по итогам которой задержали 39 подозреваемых. Следствие и розыск 252 участников деструктивных интернет-сообществ вели в 78 регионах РФ. Сторонники украинских террористических организаций вербовали детей и подростков для совершения терактов, нападения на одноклассников и учителей.

Некоторые подозреваемые сами еще несовершеннолетние: возраст фигурантов от 14 до 35 лет. Установлена их связь с девятью подростками, которые готовили вооруженные нападения в школах и церквях, местах, где часто собираются люди.

Стихия недели – Ураган «Хелен» убил почти 100 человек в США

Жертвами урагана «Хелен» стали 93 человека на востоке и юго-востоке США. Миллионы американцев в десяти штатах остались без электричества, а некоторые и без дома: ветер срывал крыли и выламывал стены. Алабама, Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина, Теннесси ввели режим ЧС федерального уровня. «Хелен» стала одним из самых сильных штормов в современной истории для некоторых районов Штатов.

Потеря недели – Умер композитор и певец Вячеслав Добрынин

Композитор и певец Вячеслав Добрынин умер 1 октября в Москве. Народному артисту было 78 лет. Причиной смерти назвали осложнения после очередного инсульта. Добрынина срочно увезли в больницу с подозрением на инсульт в конце сентября. Артист находился в тяжелом состоянии.

Церемония прощания состоялась 4 октября. Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище. Рядом с могилами модельера Валентина Юдашкина, оперного певца Владислава Верестникова и актёров Гения Юхтина и Бориса Клюева.

© 2024, РИА «Новый День»

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