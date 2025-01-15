Мазут с выброшенного на мель танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января

Мазут с потерпевшего крушение в Керченском проливе и севшего на мель танкера «Волгонефть-239» будет извлечен до конца месяца, информирует Минтранс РФ.

«Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января», – говорится в сообщении ведомства.

По словам главы Минтранса Романа Старовойта, в данный момент закончено строительство временной дороги к месту крушения танкера, завершается устройство насыпи вокруг кормовой части, которая защитит ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута. Нефтепродукты откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января, заверил министр.

Также продолжается сбор нефтепродуктов, находящихся в воде. Мазут у кормовой части и береговой линии изолировали боновым ограждением, из акватории его собирают с помощью баржи и ручным способом. Вокруг танкера установлено 2140 м боновых заграждений. От кормы судна уже вывезли 1236 тонн нефтесодержащей смеси.

Ранее сообщалось, что основная часть вытекшего мазута собрана. Специалисты вручную лопатами убирают в мешки небольшие полосы нефтепродуктов у самого берега.

Об утечке мазута из кормовой части севшего на мель в районе поселка Тамань на Кубани танкера «Волгонефть-239» стало известно в пятницу, 10 января. Минтранс сообщал, что нефтепродукты разлились в акватории со стороны берега на площади около 2,8 тысячи кв м.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Выбросы мазута на побережье зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. На Кубани, в Крыму и Севастополе действуют режимы ЧС.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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