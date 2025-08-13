50 млрд за разлив мазута: суд удовлетворил иск к владельцу и фрахтователю танкера «Волгонефть-212»

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск Росприроднадзора о возмещении вреда к владельцу и фрахтователю танкера «Волгонефть-212», затонувшего в Керченском проливе в декабре 2024 года. Крушение танкера привело к разливу мазута и масштабной экологической катастрофе.

Согласно вердикту суда, с ООО «Каматрансойл» (владелец танкера) и ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь) солидарно взысканы 49,46 миллиарда рублей, передает «Интерфакс».

Судебное заседание проходило без участия ответчиков. Отмечается, что суд отказал ответчикам в ходатайствах о передаче на рассмотрение дела в Арбитражный суд Пермского края (по месту регистрации компаний), о создании фонда ограничения ответственности и объединении дел в одно производство.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила общий экологический ущерб от утечки мазута с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море в более чем 84,9 млрд рублей.

Надзорное ведомство подавало иск на 35,48 млрд рублей к собственнику танкера «Волгонефть-239» – ЗАО ««Волготранснефть». Решение по этому иску еще не вынесено.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за сильного шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу были зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются. В Краснодарском крае запретили купание в опасных зонах побережья в Анапе и Темрюкском районе.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube