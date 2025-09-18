российское информационное агентство 18+

Обвиняемого во взятках экс-главу фонда капремонта Подмосковья задержали в аэропорту

Экс-руководителя фонда капремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова задержали в аэропорту при попытке скрыться от следствия по делу о получении взяток. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Николов был задержан, когда пытался улететь в Турцию. Он приобрел билет в одну сторону, без бронирования проживания, следует из документов. Кроме того, Николов пытался скрыть свой отъезд, «проинструктировав соответствующим образом близкое окружение». Информация о его планах была получена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе через прослушивание телефонных переговоров.

Николов был задержан 14 ноября 2024 года по подозрению в получении особо крупной взятки. В тот же день Тверской суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. По версии следствия, Николов и другие фигуранты получали взятки в виде денег на сумму более 19 млн рублей от посредников и руководителей компаний, выполнявших работы по договорам капитального ремонта на территории Московской области.

Агентство сообщает, что расследование дела уже завершено. Николов возглавлял фонд капремонта с 2017 года.

Добавим, в июле прошлого года был арестован по делу о взятке заместитель Николова Мстислав Дымнич. Он дал признательные показания по этому уголовному делу и сотрудничает со следствием.

Москва, Наталья Петрова

