Понедельник, 29 сентября 2025, 12:56 мск

Экс-начальника вещевого управления Росгвардии арестовали за взятки

Бывший начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александр Бусыгин был арестован по обвинения во взяточничестве.

Как сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР, в 2023 году АО Дзержинская швейная фабрика «Русь» выиграла конкурс на поставку товаров госзаказчику. Начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии был ответственен за контроль за исполнением контрактов.

В 2023-2024 годах Бусыгин получил взятку в размере 6 млн рублей за общее покровительство. При этом госконтракты выполнены не были, что привело к материальному ущербу государству.

«По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Бусыгину меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.

В прошлом году топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрий Громов был обвинен в мошенничестве. Ранее наряду с другими фигурантами был арестован глава «Военторга» Владимир Павлов, который обвиняется в хищении в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Согласно данным МВД, следователям удалось установить махинации почти на 400 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

