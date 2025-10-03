В Белгородской области при атаке дрона погиб боец подразделения «Орлан»

Сегодня в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области погиб боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в городе Шебекино. После ранения сослуживцы оперативно доставили пострадавшего в центральную районную больницу. Врачи боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью, пояснил губернатор.

Как сообщал «Новый День», сегодня дрон ВСУ атаковал торговый центр в Курской области, два мирных жителя получили осколочные ранения.

Ранее Министерство обороны России сообщило, силы ПВО в период с 11:00 до 15:00 мск уничтожили 12 вражеских дронов. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев со своей стороны уточнял, что ВСУ пытались атаковать при помощи беспилотников один из промышленных объектов региона.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube