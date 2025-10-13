Украинский дрон ударил по парковке в Белгородской области: погиб мирный житель

В Белгородской области в результате новой атаки вражеского беспилотного летательных аппарата погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в селе Дорогощь Грайворонского округа. «От удара дрона по парковке коммерческого предприятия погиб мирный житель», – уточнил губернатор.

Ранее сегодня глава региона сообщал о ранениях трех человек в результате ударов вражеских дронов. В их числе мужчина, который работал в поле на комбайне, и двое бойцов самообороны.

По данным Министерства обороны РФ, в период с 14:00 до 17:00 мск над Белгородской областью были уничтожены семь вражеских беспилотников самолетного типа.

Белгород, Анастасия Смирнова

