В Россию – за невестами: аргентинцам подготовили методичку, как понравиться русским девушкам

Для аргентинцев, которые собираются поехать в Россию на чемпионат мира по футболу, подготовлена специальная методичка с советами, как понравиться русским девушкам. В числе рекомендаций – не стесняться, быть чистоплотными и относиться к женщинам, как к сокровищу.

«Русским женщинам нравятся мужчины, которые проявляют инициативу. Если у вас нет уверенности в себе, то нужно пообщаться с другими женщинами, чтобы не робеть при встрече с русской. Помните, в России много красивых женщин, но не каждая подойдет именно вам. Будьте избирательны», – говорится в брошюре, содержание которой цитирует «Интерфакс».

В методичке также отмечается, что мужчинам нужно хорошо одеваться и пользоваться приятным парфюмом, и относиться к русской женщине как к сокровищу, чтобы она чувствовала себя особенной.

Как сообщается, брошюра «Русский язык и культура» подготовлена Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA). Ее получили чиновники, футболисты и журналисты, которые поедут на ЧМ-2018.

Как сообщал «Новый День», в Англии также опубликовали специальные советы для британцев, которые намерены отправиться в Россию на футбольный чемпионат мира, – как пить спиртные напитки с русскими и чем лечить похмелье. В числе рекомендаций – не пить водку и пиво одновременно, и тем более, не соревноваться с русскими в количестве выпитого спиртного. «Это другая культура питья. Они будут пить, когда вы будете уже под столом», – предупредили британцев.

Стоит отметить, что Англия довольна ревностно относится к своим туристам, которые приедут в Россию этим летом. Британцев уже пытались запугать «странными» российскими правилами и законами – например, запретом на продажу нижнего белья из синтетики.

Буэнос-Айрес, Мария Вяткина

Буэнос-Айрес. Другие новости 16.05.18

В Китае у самолета лопнуло стекло на высоте 10 км: пилота едва не вытянуло из лайнера. / Российский бизнес выступил категорически против «уголовки» за исполнение санкций. / В США учитель во время урока топил енотов на глазах у школьников. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»