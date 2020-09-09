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Среда, 9 сентября 2020, 10:41 мск

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В США обрушились фондовые рынки

Фото: Reuters

На фондовых рынках США произошел обвал индексов. Биржи были закрыты во вторник в связи с празднованием Дня труда. При этом в пятницу, как писал «Новый День», фондовый рынок США упал по итогам второго дня подряд под давлением акций технологических компаний. Стоит отметить, что индекс Dow Jones снизился на 0,56%, S&P 500 – на 0,81%. Nasdaq потерял 1,27% после падения почти на 5% в минувший четверг.

Потрясение для рынка было вызвано высказыванием президента США Дональда Трампа, который заявил, что в случае переизбрания на президентских выборах, он «отвяжет» американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Штатов от бизнеса с КНР.

«Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение (экономик) или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай», – подчеркнул американский лидер.

«Эскалация конфликта может больше всего ударить по американскому сектору высоких технологий, поскольку Китай уже заявляет, что пытается создать собственную модель чипов и производство, чтобы уменьшить зависимость от ноу-хау США в области технологий», – заявил Борис Шлоссберг из BK Asset Management в комментарии для издания MarketWatch.

Отметим, что бумаги технологических компаний во вторник, 8 сентября, продолжили падение. Так, например, стоимость акций корпорации Apple уменьшилась на 2,7%, Microsoft – на 5,4%, Alphabet Inc. – на 3,6%. Самое значительное обрушение затронуло компанию Илона Маска Tesla. Акции автопроизводителя упали сразу на 21,1%. Не лучшим образом обстоят дела и у авиастроительной компании Boeing. Стоимость акций упала на 5,9%.

Вашингтон, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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