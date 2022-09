10 компаний попали под санкции США за помощь в продаже иранской нефти

США ввели санкции против 10 компаний, которых подозревают в нарушении ограничений на продажу нефти из Ирана. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Под санкции попали китайские компании Zhonggu Storage and Transportation Co Ltd, которая «обеспечивает жизненно важный канал для иранской торговли нефтью», и WS Shipping Co Ltd, передает Bloomberg.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в отдельном заявлении обвинил первую компанию в эксплуатации коммерческого хранилища сырой иранской нефти, а вторую – в том, что она является оператором судна, которое перевозило нефтепродукты из Ирана.

Кроме того, ограничения ввели в отношении других организаций из Китая, Гонконга, Ирана, Индии и ОАЭ.

Кроме того, американский Минфин подчеркнул, что санкции касаются целой сети компаний, связанных с продажей «иранских нефтехимических продуктов и нефтепродуктов на сотни миллионов долларов конечным пользователям в Южной и Восточной Азии».

Вашингтон, Зоя Осколкова

