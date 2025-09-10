российское информационное агентство 18+

«Приехали…» Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше

Архив. Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о якобы российских дронах, попавших на территорию Польши.

«Что за история с российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши? Приехали!» – прокомментировал американский лидер в своей социальной сети.

Других заявлений Трамп пока не сделал.

Согласно польским данным, в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли 19 дронов. Все беспилотники уничтожены, обломки одного из них упали на частный жилой дом, где повреждены крыша и припаркованный автомобиль.

В Министерстве обороны России заверили, что удар по территории Польши не предполагался. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских беспилотников, «которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров».

При этом российское оборонное ведомство заявило о готовности провести консультации с военным ведомством Польши «по данной теме». Министерство подчеркнуло, что в ночь на 10 сентября ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

