Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией

Латвия намерена закрыть свое воздушное пространство над восточными границами с Россией и Белоруссией, как минимум, на одну неделю. Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики Андрис Спрудс, слова которого приводит латвийская пресса.

Предполагается, что решение вступит в силу сегодня с 18 часов. Воздушное пространство будет закрыто до высоты 6000 метров в 50-километровой зоне от внешней границы страны.

Решение связано с инцидентом с беспилотниками, которые пролетели на территорию Польши во время российской атаки по военным объектам Украины. На Западе поспешили обвинить в случившемся Россию, однако Минобороны России заверили, что такая атака даже не планировалась, дальность аппаратов, с помощью которых наносился удар по украинским военным заводам, не позволяет это осуществить.

Рига, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube