МИД Германии вызвал посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла РФ Сергея Нечаева в связи с инцидентом с якобы российскими беспилотниками в Польше.

МИД ФРГ пояснил, что таким образом демонстрируется сплоченность государств-членов НАТО по защите территорию Североатлантического альянса.

Напомним, на Западе поспешили обвинить Москву в попытке атаковать Польшу, после чего НАТО приступило к подготовке военно-политического ответа на «агрессию» России. В Минобороны РФ заверили, что такая атака даже не планировалась, а дальность аппаратов, с помощью которых наносился удар по украинским военным заводам, не позволяет это осуществить.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube