НАТО готовит военно-политический ответ на инцидент с беспилотниками в Польше

Североатлантический альянс готовит военно-политический ответ на инцидент с якобы российскими беспилотниками в Польше. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, планируется дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО.

Агентство отмечает, что первая политическая реакцию уже последовала со стороны генерального секретаря НАТО Марка Рютте и руководства государств-членов блока с обвинением России в «безрассудстве».

Разработку «военно-оборонного ответа» координирует главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Изучается потребность, в том числе, в новых вооружениях.

Согласно польским данным, в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли 19 дронов. Все беспилотники уничтожены, обломки одного из них упали на частный жилой дом, где повреждены крыша и припаркованный автомобиль.

В Министерстве обороны России заверили, что удар по территории Польши не предполагался. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских беспилотников, «которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров».

При этом российское оборонное ведомство заявило о готовности провести консультации с военным ведомством Польши «по данной теме». Министерство подчеркнуло, что в ночь на 10 сентября ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

Брюссель, Анастасия Смирнова

