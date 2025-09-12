российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 сентября 2025, 19:54 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

НАТО начинает операцию «Восточный страж» после прилета дронов в Польшу

Фото: официальный сайт НАТО

Североатлантический альянс начинает операцию «Восточный страж» (Eastern Sentry) по усилению обороны восточного фланга блока после инцидента с якобы российской атакой беспилотников по Польше. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«НАТО запускает программу Eastern Sentry для дальнейшего укрепления нашей позиции вдоль восточного фланга. Эта военная активность начнется в ближайшие дни и будет включать различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других», – сказал Рютте (цитата по РИА «Новости») на совместной пресс-конференции с главнокомандующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

Как пояснил генсек НАТО, операция будет включать, в том числе, элементы, направленные на решение особых задач, связанных с использованием дронов.

Напомним, на Западе поспешили обвинить Москву в попытке атаковать Польшу, после чего НАТО приступило к подготовке военно-политического ответа на «агрессию» России. В Минобороны РФ заверили, что такая атака даже не планировалась, а дальность аппаратов, с помощью которых наносился удар по украинским военным заводам, не позволяет это осуществить.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Европа

Посол России в ФРГ опроверг обвинения в адрес Москвы из-за «удара» дронами по Польше / МИД Германии вызвал посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше / Макрона ждет новое испытание импичментом: более 100 депутатов высказались за его отставку / В ЕС признали, что Украине придется уступить свою территорию / Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией / НАТО готовит военно-политический ответ на инцидент с беспилотниками в Польше / «Приехали…» Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше / Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за 6 млрд евро на дроны для ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,