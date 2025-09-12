НАТО начинает операцию «Восточный страж» после прилета дронов в Польшу

Североатлантический альянс начинает операцию «Восточный страж» (Eastern Sentry) по усилению обороны восточного фланга блока после инцидента с якобы российской атакой беспилотников по Польше. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«НАТО запускает программу Eastern Sentry для дальнейшего укрепления нашей позиции вдоль восточного фланга. Эта военная активность начнется в ближайшие дни и будет включать различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других», – сказал Рютте (цитата по РИА «Новости») на совместной пресс-конференции с главнокомандующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

Как пояснил генсек НАТО, операция будет включать, в том числе, элементы, направленные на решение особых задач, связанных с использованием дронов.

Напомним, на Западе поспешили обвинить Москву в попытке атаковать Польшу, после чего НАТО приступило к подготовке военно-политического ответа на «агрессию» России. В Минобороны РФ заверили, что такая атака даже не планировалась, а дальность аппаратов, с помощью которых наносился удар по украинским военным заводам, не позволяет это осуществить.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube