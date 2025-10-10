Брюссель: Канада и Британия поддержат планы ЕС направить российские активы Киеву

Великобритания и Канада заинтересованы в планах Евросоюза использовать замороженные активы России для предоставления кредита Украине. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Что мы можем рассмотреть, так это то, что члены «Большой семерки» (G7) применят механизмы, идентичные этому кредиту, на возмещение ущерба российским суверенным активам, находящимся на их территории. Канада и Великобритания заявили о своей готовности вдохновиться этим европейским планом», – цитирует его слова РИА «Новости».

При этом Домбровскис заявил, что альтернатив использованию российских активов в интересах Украине нет.

Как сообщалось ранее, Европейский союз готовит план по экспроприации 170 млрд евро замороженных российских активов в Европе для предоставления Украине так называемых репарационных кредитов. МИД России подчеркивал, что Москва даст жесткий ответ на любые действия Евросоюза в отношении ее замороженных российских активов.

Брюссель, Анастасия Смирнова

