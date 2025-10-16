Европа намерена до конца года присвоить замороженные за Западе активы России

Брюссель намерен до конца 2025 года провести экспроприацию замороженных на Западе активов России. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. По его словам, деньги планируется направить на военные нужды Украины в качестве «репарационного кредита».

Кубилюс пояснил, что Украина в ближайшие годы должна стать ключевым военным партнером Брюсселя. Европа планирует использовать «инновационные решения» и «военный опыт» Киева, чтобы совместно создать «европейский купол безопасности», пояснил еврокомиссар, слова которого цитирует ТАСС.

Как сообщалось ранее, Европейский союз рассчитывает присвоить 170 млрд евро замороженных российских активов в Европе. МИД России неоднократно подчеркивал, что Москва даст жесткий ответ на любые действия Евросоюза в этом направлении.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

