Четверг, 16 октября 2025, 19:45 мск

«Будет продолжительно»: Трамп подтвердил, что ведет разговор по телефону с Путиным

Фото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. По словам американского лидера, беседа будет продолжительной.

«Сейчас я разговариваю с президентом Путиным. Разговор идет, он будет продолжительным, и я сообщу о его содержании, как и президент Путин, по завершении» – отметил Трамп в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что президент США намерен обсудить с российским лидером украинскую проблему накануне своей завтрашней встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. До этого глава американского Белого дома рассказывал о желании Киева начать наступление в конфликте с Россией.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

