российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 октября 2025, 17:55 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Трамп намерен говорить с Путиным перед своей встречей с Зеленским

Фото из архива сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Как сообщает издание Axios со ссылкой на источник, общение лидеров двух государств может состояться сегодня.

В публикации обращается внимание, что разговор по украинской проблеме планируется накануне встречи Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая намечена на 17 октября.

За последние дни американский лидер уже дважды общался с Зеленским. При этом обсуждались возможные поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Стоит отметить, что накануне министр обороны США Пит Хегсет предупредил Москву в среду, что если война на Украине не закончится, США и союзники по НАТО «возложат на Россию расходы за ее продолжающуюся агрессию», а также пригрозил «огневой мощью», которая придет на Украину.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

Трамп заявил о желании Киева пойти в наступление / США и НАТО готовятся снова надавить на Россию / Министр войны США призвал НАТО закупать больше оружия для Украины / Трамп заявил, что «все выходят из БРИКС» из-за пошлин США / Вашингтон сообщил о согласовании встречи Трампа и главы КНР в Южной Корее / Генсек НАТО прокомментировал поставки F-35 старым советским анекдотом / В США бывший ученик напал с ножом на сотрудников школы / В США маленькая девочка погибла под винтом яхты из-за пьяного капитана

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США,