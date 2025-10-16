Трамп намерен говорить с Путиным перед своей встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Как сообщает издание Axios со ссылкой на источник, общение лидеров двух государств может состояться сегодня.

В публикации обращается внимание, что разговор по украинской проблеме планируется накануне встречи Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая намечена на 17 октября.

За последние дни американский лидер уже дважды общался с Зеленским. При этом обсуждались возможные поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Стоит отметить, что накануне министр обороны США Пит Хегсет предупредил Москву в среду, что если война на Украине не закончится, США и союзники по НАТО «возложат на Россию расходы за ее продолжающуюся агрессию», а также пригрозил «огневой мощью», которая придет на Украину.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

