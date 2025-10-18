ЕС попытается протолкнуть своего представителя на переговоры Путина и Трампа

Европейский союз намерен предпринять попытки принять участие в переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые намерены встретиться в Будапеште. По источников данным западной прессы, эмиссаром от ЕС может стать президент Финляндии Александр Стубб.
Источники в Брюсселе на условиях анонимности заявили агентству Bloomberg, что в ЕС обеспокоены будущей встречей Путина и Трампа и хотят «найти способы противостоять влиянию» российской стороны на Вашингтон. При этом примечательно, что в европейской прессе договоренности лидеров РФ и США называют кошмаром для Евросоюза.
Напомним, 16 октября по итогам телефонных переговоров с Путиным Трамп сообщил о договоренности провести личные переговоры в Венгрии. Позже американский лидер уточнил сроки встречи, заявив, что переговоры на высшем уровне могут состояться через две недели. В Вашингтоне рассчитывают, что к переговорам сможет присоединиться глава киевского режима Владимир Зеленский.
Брюссель, Анастасия Смирнова
