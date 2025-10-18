российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 18 октября 2025, 17:44 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

ЕС попытается протолкнуть своего представителя на переговоры Путина и Трампа

Фото: ec.europa.eu

Европейский союз намерен предпринять попытки принять участие в переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые намерены встретиться в Будапеште. По источников данным западной прессы, эмиссаром от ЕС может стать президент Финляндии Александр Стубб.

Источники в Брюсселе на условиях анонимности заявили агентству Bloomberg, что в ЕС обеспокоены будущей встречей Путина и Трампа и хотят «найти способы противостоять влиянию» российской стороны на Вашингтон. При этом примечательно, что в европейской прессе договоренности лидеров РФ и США называют кошмаром для Евросоюза.

Напомним, 16 октября по итогам телефонных переговоров с Путиным Трамп сообщил о договоренности провести личные переговоры в Венгрии. Позже американский лидер уточнил сроки встречи, заявив, что переговоры на высшем уровне могут состояться через две недели. В Вашингтоне рассчитывают, что к переговорам сможет присоединиться глава киевского режима Владимир Зеленский.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Политический кошмар Европы: в Брюсселе запаниковали накануне встречи Путина и Трампа / Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» / В Литве начались учения НАТО с участием военных США и Польши / В Великобритании поляк напечатал оружие на 3D-принтере и был арестован / Европа намерена до конца года присвоить замороженные за Западе активы России / Германия отдаст Киеву военное оборудование на 2 млрд евро / Венгрия получает рекордный объем газа из России / США и НАТО готовятся снова надавить на Россию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,