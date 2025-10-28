Орбан: план ЕС изъять российские активы станет прелюдией к войне

Планы Европейского союза использовать замороженные на Западе российские финансовые активы для вооружения Киева может привести к прямому конфликту с Россией и обернуться войной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик назвал захват российской собственности новым «чудо-оружием». «Это конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне», – пояснил он в социальных сетях.

По мнению Орбана, обострение можно предотвратить только путем прямых российско-европейских переговоров.

Премьер-министр Венгрии считает, что у Евросоюза больше нет собственных средств на поддержку Украины, все ресурсы за три года были исчерпаны.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовит план по экспроприации 170 млрд евро замороженных российских активов в Европе для предоставления Украине так называемых репарационных кредитов. Как заявлял еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, Брюссель намерен изъять российские резервы до конца 2025 года.

Будапешт, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

