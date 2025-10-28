российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 октября 2025, 17:56 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Орбан: план ЕС изъять российские активы станет прелюдией к войне

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Кадр из трансляции пресс-службы Кремля

Планы Европейского союза использовать замороженные на Западе российские финансовые активы для вооружения Киева может привести к прямому конфликту с Россией и обернуться войной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик назвал захват российской собственности новым «чудо-оружием». «Это конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне», – пояснил он в социальных сетях.

По мнению Орбана, обострение можно предотвратить только путем прямых российско-европейских переговоров.

Премьер-министр Венгрии считает, что у Евросоюза больше нет собственных средств на поддержку Украины, все ресурсы за три года были исчерпаны.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовит план по экспроприации 170 млрд евро замороженных российских активов в Европе для предоставления Украине так называемых репарационных кредитов. Как заявлял еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, Брюссель намерен изъять российские резервы до конца 2025 года.

Будапешт, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

В Испании девять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за дрона / Венгрия готова в любой момент принять Путина и Трампа для мирных переговоров / В Совете Федерации заявили о праве Москвы наносить ответные удары в случае атак на объекты РФ в Европе / ЕК может предложить странам ЕС взять совместный кредит на помощь Киеву / Во Франции задержали подозреваемых в ограблении Лувра / Вашингтон не поддержал в ООН антироссийское заявление по Украине / МИД России пообещал действенные жесткие шаги в ответ на новые санкции ЕС / В Польше военный беспилотник упал в жилом районе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Европа, Украина,