российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 января 2026, 19:54 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

«Все хотят, чтобы война закончилась»: Трамп остался доволен разговором с Зеленским

Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошей» свою встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, все стороны заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.

«Все хотят, чтобы война закончилась», – сказал Трамп в краткой беседе с журналистами, которую приводит ТАСС. При этом президент США назвал хорошим нынешний контакт с Зеленским. «Очень хорошая встреча», – отметил он.

«Это продолжающийся процесс», – пояснил американский лидер, имея в виду дипломатические усилия, направленные на преодоление конфликта на Украине.

На вопрос, чего он ждет от президента России Владимира Путина, глава Белого дома ответил: «Война должна завершиться».

В связи с этим Трамп обратил внимание, что Путин примет вскоре спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стива Уиткоффа, а также зятя американского лидера Джареда Кушнера, который тоже принимает участие в процессе урегулирования на Украине.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, Путин в четверг примет Уиткоффа и Кушнера.

Уиткофф заявил, что решение украинского конфликта вступило в финальную фазу, в мирных переговорах был достигнут «значительный прогресс».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Над Крымом и Белгородской областью перехвачено 4 украинских беспилотника / Над Белгородом сбит беспилотник ВСУ / НАБУ заподозрило в коррупции высших чиновников погранслужбы Украины / Днем над регионами России сбиты еще 32 украинских беспилотника / Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским / ВСУ ударили по Дебальцево: повреждены более 50 домов и около десятка социальных объектов / Армия России нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры ВСУ / В Киеве наступил холодный блэкаут: 75% города без света, более половины многоэтажек без тепла

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,