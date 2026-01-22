«Все хотят, чтобы война закончилась»: Трамп остался доволен разговором с Зеленским

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошей» свою встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, все стороны заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.
«Все хотят, чтобы война закончилась», – сказал Трамп в краткой беседе с журналистами, которую приводит ТАСС. При этом президент США назвал хорошим нынешний контакт с Зеленским. «Очень хорошая встреча», – отметил он.
«Это продолжающийся процесс», – пояснил американский лидер, имея в виду дипломатические усилия, направленные на преодоление конфликта на Украине.
На вопрос, чего он ждет от президента России Владимира Путина, глава Белого дома ответил: «Война должна завершиться».
В связи с этим Трамп обратил внимание, что Путин примет вскоре спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стива Уиткоффа, а также зятя американского лидера Джареда Кушнера, который тоже принимает участие в процессе урегулирования на Украине.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, Путин в четверг примет Уиткоффа и Кушнера.
Уиткофф заявил, что решение украинского конфликта вступило в финальную фазу, в мирных переговорах был достигнут «значительный прогресс».
