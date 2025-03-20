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Четверг, 20 марта 2025, 21:50 мск

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Планы Киева на «перемирие»: Зеленский срочно выпрашивает у Европы ещё 5 млрд евро на снаряды для войны

Фото: администрация Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский просит у Европейского союза срочную помощь – еще «как минимум» пять миллиардов евро на артиллерийские снаряды. Об этом говорится в его заявлении в соцсетях.

«Нам нужны средства на снаряды для артиллерии. Мы были бы очень благодарны за европейскую поддержку в размере как минимум пяти миллиардов евро в кратчайшие сроки», – пояснил Зеленский, обращаясь к Европейскому совету.

При этом глава киевского режима просит «не ослаблять давление на Россию из-за войны».

«Санкции нужны. Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не возместит ущерб…» – подчеркивает Зеленский.

«То, что дипломатические усилия продолжаются, не означает, что Россия должна испытывать меньшее давление. Это очень важный фактор для уменьшения шансов на обман со стороны России. Мы и дальше подталкиваем Россию к миру. Вместе с вами, Соединенными Штатами и другими нашими партнерами мы можем это сделать», – заявил глава киевского режима.

Ранее сегодня стало известно, что Евросоюз урезал объем планируемой военной помощи Киеву с €40 млрд до €5 млрд.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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