Зеленский сообщил, что США восстановили разведку для ВСУ и передали ракеты Patriot

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил со словами благодарности в адрес Вашингтона за предоставляемых военную помощь.

«Президент Трамп восстановил разведку, у нас есть ракеты Patriot. Не все идеально – но оно приходит», – сказал Зеленский, добавив, что «мы благодарны Америке за помощь».

В то же время глава киевского режима, отвечая на вопросы украинской прессы, сказал, что США «не смогли остановить Путина».

Ранее Трамп заявил, что Россия готова к мирному соглашению, но процесс тормозит Украина в лице Зеленского. «Я думаю, он готов заключить сделку, – сказал Трамп о Путине. – Я думаю, Украина менее готова к заключению сделки».

Согласно последним сообщениям американской прессы, президент США не планирует проводить переговоры с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По данным Politico, пока американская администрация не назначила двустороннюю встречу Трампа с главой киевского режима.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube