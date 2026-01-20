российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 января 2026, 18:13 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский сообщил, что США восстановили разведку для ВСУ и передали ракеты Patriot

Архив. Фото: офис президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил со словами благодарности в адрес Вашингтона за предоставляемых военную помощь.

«Президент Трамп восстановил разведку, у нас есть ракеты Patriot. Не все идеально – но оно приходит», – сказал Зеленский, добавив, что «мы благодарны Америке за помощь».

В то же время глава киевского режима, отвечая на вопросы украинской прессы, сказал, что США «не смогли остановить Путина».

Ранее Трамп заявил, что Россия готова к мирному соглашению, но процесс тормозит Украина в лице Зеленского. «Я думаю, он готов заключить сделку, – сказал Трамп о Путине. – Я думаю, Украина менее готова к заключению сделки».

Согласно последним сообщениям американской прессы, президент США не планирует проводить переговоры с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По данным Politico, пока американская администрация не назначила двустороннюю встречу Трампа с главой киевского режима.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

МАГАТЭ: Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение / Почти 200 тысяч жителей остались без света в Запорожье / При атаках ВСУ погибла жительница Белгородской области / Армия Россия уверенно продвигается вперед на ключевых направлениях СВО / Над Северной Осетией сбили 7 дронов ВСУ: пострадали двое детей и взрослый / Киев поставил неприемлемые условия для возвращения россиян на родину / Утром над Россией сбили еще 10 беспилотников ВСУ / Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,