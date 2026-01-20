Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил со словами благодарности в адрес Вашингтона за предоставляемых военную помощь.
«Президент Трамп восстановил разведку, у нас есть ракеты Patriot. Не все идеально – но оно приходит», – сказал Зеленский, добавив, что «мы благодарны Америке за помощь».
В то же время глава киевского режима, отвечая на вопросы украинской прессы, сказал, что США «не смогли остановить Путина».
Ранее Трамп заявил, что Россия готова к мирному соглашению, но процесс тормозит Украина в лице Зеленского. «Я думаю, он готов заключить сделку, – сказал Трамп о Путине. – Я думаю, Украина менее готова к заключению сделки».
Согласно последним сообщениям американской прессы, президент США не планирует проводить переговоры с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По данным Politico, пока американская администрация не назначила двустороннюю встречу Трампа с главой киевского режима.
Киев, Анастасия Смирнова
