Риск суррогатного голосования: движение «Голос» опасается манипуляций с поправками в Конституцию РФ

«Голосование» по поправкам к Конституции РФ может обернуться манипуляциями. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в заявлении движения в защиту прав избирателей «Голос». В организации считают, что изменения в Основной закон страны должны быть утверждены только посредством всенародного референдума.

Движение «Голос» заявило, что положительно относится к идее выявлять волю граждан страны при принятии важных политических решений, касающихся поправок в Конституцию РФ, о которых заявил президент Владимир Путин. Однако, как отмечается в обращении организации, предложенное «голосование» не предусмотрено российскими законами, и «скорее похоже на манипулятивный и пропагандистский прием, направленный на легитимизацию ситуативно выгодных конкретным политическим силам решений».

Движение «Голос» считает, что результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан только в том случае, если будут соблюдены следующие четыре принципа. В частности, волеизъявлению граждан вопросу должно предшествовать заблаговременное принятие на уровне закона ясных и устойчивых правил голосования, которые не должны устанавливаться указом и носить ситуативный и конъюнктурный характер. «Их разработка – дело представительного органа (Федерального собрания), который должен создать понятные условия выявления мнения граждан и равные возможности для всех политических субъектов (политических партий и иных общественных объединений и инициативных групп)», – подчеркнули в «Голосе».

Вместе с тем, как считает движение в защиту прав избирателей, единственной подходящей формой для выявления воли граждан при принятии поправок в Основной закон является референдум. «Голос» считает, что отказ от использования правового механизма референдума является попыткой обойти закрепленные в законе гарантии прав граждан на участие в референдуме, а также закрепленные в процессуальных кодексах нормы, гарантирующие судебную защиту этих прав и санкции за их нарушение.

«Мы полагаем, что такие решения – проведение не предусмотренного законодательством «голосования-не-референдума» – ведут к разрушению права. Они показывают, что любой правовой запрет можно обойти, придумав новый квазиправовой механизм», – считает движение.

В то же время, как отмечается в заявлении организации, голосование должно происходить раздельно по каждой поправке, а не в целом по пакету изменений. «По разным поправкам у одного человека могут быть противоположные мнения, и те, кто поддерживает одну правку, могут не поддерживать другую. В связи с этим полагаем, что предложение голосовать сразу за весь пакет поправок не позволит выявить позицию граждан по конкретным вопросам. «Пакетное» голосование считаем совершенно неприемлемым приемом», – подчеркнул «Голос».

«Несоблюдение этих принципов, на наш взгляд, дискредитирует саму идею обращения к мнению граждан при решении столь важных вопросов государственного устройства, зафиксированных в Конституции, и предлагает вместо выявления воли граждан его суррогат», – говорится также в заявлении.

Напомним, 15 января президент РФ обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию и анонсировал принятие пакета поправок в Основной закон страны, которые, по его собственному выражению, «касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти». Он также заявил, что несмотря на имеющуюся юридическую возможность принять поправки голосованием в парламенте, считает необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок, поскольку определяющим при их принятии все же должно быть «мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти».

Судя по данным источников РБК, голосование по поправкам в Конституцию может пройти в апреле.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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