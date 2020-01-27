«При условии его доработки»: правительство РФ поддержало законопроект о блокировке электронной почты

Очередная инициатива сенатора Андрея Клишаса о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации получила поддержку правительства РФ. «Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки», – говорится в проекте отзыва.

В документе, который цитирует «Интерфакс», говорится, что представляется целесообразным определить в тексте федерального закона понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», чтобы избежать возможного расширительного толкования.

Законопроект был подготовлен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. В пояснительной записке авторы указывают, что «принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты». Также в документе отмечается, что проект закона «создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений».

Штрафы за неисполнение закона в случае его принятия составят 3-5 тысяч рублей для граждан, 30-50 тысяч рублей – для должностных лиц; 800 тысяч – 1 млн рублей для юридических лиц.

Ранее Минкомсвязи отрицательно отозвалось об этом законопроекте. «Нарушает принцип сетевой нейтральности, технически не реализуем, не поддерживаем», – заявлял заместитель главы ведомства Алексей Волин. В январе стало известно, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству со своей стороны дал отрицательное заключение на документ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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