«Как это возможно по закону – не представляю»: в скандал с радиоактивным могильником в Москве вмешается прокуратура

В скандал с радиоактивным могильником в Москве вмешается прокуратура. Сегодня на заседании Московской городской думы депутат от КПРФ Павел Тарасов зачитал официальный запрос в надзорное ведомство с просьбой разобраться в ситуации со строительством участка Юго-Восточной хорды на месте свалки радиоактивных отходов (РАО) у платформы «Москворечье» Курского направления Московской железной дороги.

Тарасов отметил, что, согласно официальному ответу Роспотребнадзора, в данном месте находится большой объем радиоактивных отходов: 32 тысячи кубометров загрязненного грунта и больше 270 кубометров радиоактивных отходов. «На строительство хорды и выдачу заключения экспертизы это никак не повлияло, хотя мы слышали от руководства ФГУП «Радон» информацию о том, что в пятне полосы отвода также обнаружены как радиоактивные отходы, так и зона загрязненного грунта площадью более тысячи метров», – подчеркнул депутат.

Тарасов также обратил внимание, что с санитарно-защитной зоной ситуация также осталась неясной. «Роспотребнадзор отвечает, что санитарно-защитной зоной должно заниматься ФМБА, а те отвечают, что заниматься должен Роспотребнадзор, – уточнил депутат. – За счет этого решение Роспотребнадзора от 2009 года об установлении санитарно-защитной зоны, которая пересекается с полосой отвода, до сих пор не передано в Росреестр и не исполняется».

Странная ситуация сложилась и с проектно-изыскательскими работами, которые, как выяснилось, до сих пор не проведены, а договоры на них даже не заключались. Тем не менее, проект Юго-Восточной хорды каким-то образом уже составлен и даже прошел экспертизу. «Как это возможно с точки зрения закона, я не представляю. Мы просим прокуратуру проверить и предоставить соответствующую информацию», – заявил депутат.

Кроме того, Тарасов направил запрос главе департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с вопросом, будет ли проезд по Северо-Восточной и Юго-Восточной хордам платным – и если да, то сколько бюджетных средств вкладывается в их строительство, и информировалось ли о платном проезде население при проведении публичных слушаний.

Тарасов также сообщил, что еще один запрос направил главе столичного департамента ЖКХ Александру Соловьеву. «Сотрудниками ФГУП Радон 15.02.20 проводилось вмешательство в работу приборов, регистрирующих мощности экспозиционной дозы гамма-излучения около платформы Москворечье, в том числе среди визуально наблюдаемых признаков вмешательства были замечены замена датчиков и табло, подключение к разъему портативного компьютера, перепрограммирование измерительного устройства, – зачитал Тарасов. – Прошу предоставить информацию, проводилась ли повторная сертификация и поверка программно-измерительного комплекса после вмешательства и замены деталей? Каким образом прибор продолжал показывать 0.08 микрозиверта в час после отключения датчика, который непосредственно осуществляет измерение? Были ли согласованы изменения в программу и конструкцию измерительного комплекса с его производителем?»

Как ранее сообщал «Новый День», жители Москвы и экологи добиваются приостановки строительства участка Юго-Восточной хорды, пролегающей по территории радиоактивного могильника около завода полиметаллов, куда несколько десятилетий в советское время сливали отходы урановых и ториевых руд. Мэрия Москвы сначала отрицала существование могильника, затем представители Стройкомплекса уверяли, что строительство хорды его не затронет, однако после того, как ситуация получила большой общественный резонанс, мэр Сергей Собянин пообещал вывезти оттуда радиоактивный грунт. По информации физика-ядерщика Алексея Озерова, 12 февраля датчик ФГУП «Радон» повторно за последние дни зафиксировал всплеск радиации в 1800 мкР/ч. Отвечая на вопросы пользователей на своей странице в «Фейсбуке», эксперт подчеркнул, что вскрывать могильник не следует.

В то же время жители Южного округа Москвы продолжают оспаривать результаты публичных слушаний по проекту строительства участка Юго-восточной хорды. В итоговом протоколе гражданские активисты выявили абсурдный факт – 36 участников слушаний одновременно высказались «за» и «против». Еще более 800 голосов оформлены с процедурными нарушениями.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.02.20

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