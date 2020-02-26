«Особенно страдают пожилые люди и дети»: москвичи снова требуют от Собянина отказаться от противогололедных реагентов

Мэрию Москвы обвиняют в отравлении детей противогололедными реагентами. Жители столицы потребовали от чиновников запретить использование химикатов и провести полномасштабное исследование влияния этих веществ на здоровье человека. Соответствующая петиция опубликована сегодня на популярном ресурсе Сhange.org.

Автор обращения Светлана Афанасьева подчеркнула, что из-за неумеренного использования на улицах химических реагентов у многих горожан появилась аллергия, которой начал страдать, в том числе, ее 10-летний ребенок. В подтверждение москвичка опубликовала фрагмент медицинского заключения. В документе говорится, что основным заболеванием девочки является «Другие аллергические риниты». «Нельзя исключить, что у девочки возникает реакция на химические реактивы», – говорится в заключении.

«После выхода на улицу, у людей начинается отечность, ринит, першение в горле, головокружение, головные боли. Особенно страдают пожилые люди и дети. Ни одной экспертизы или исследования о том, как влияют содержащиеся в реагентах вещества на здоровье людей (а особенно детей) не проводилось, – пишет Афанасьева в петиции. – Что-то подсказывает, что разъедающие обувь и лапы собак реагенты не щадят и слизистые дыхательных путей. Требуем независимой экспертизы! Требуем упорядоченья деятельности УК по использованию реагентов! При падении демографии в стране мэрия травит детей!!!».

Москвичка потребовала запретить неумеренное бесконтрольное использование химических реагентов, оставив их только на проезжей части. «Верните на тротуары Москвы песок!!!» – говорится в петиции.

В Рунете ежегодно с наступлением зимы начинается поток жалоб жителей Москвы на бесконтрольное использование противогололедных реагентов, которые порой образуют настоящие сугробы из соли на тротуарах, территориях детских площадок, около школ, детских садов и поликлиник. До сих пор все массовые акции протеста, письма, петиции и даже обсуждение вопроса в Государственной думе эффекта не возымели: мэрия Москвы отказывается идти на диалог с жителями и предоставлять экспертные заключения о влиянии используемых видов реагентов на людей, животных и природную среду.

В начале февраля депутат Олег Лебедев внес в Государственную думу законопроект, запрещающий использовать антигололедный реагент на тротуарах, в парках, скверах, территориях школ и больниц. Изменения парламентарий предложил внести в ФЗ «Об охране окружающей среды».

В апреле прошлого года законопроект о запрете реагентов вносили в Мосгордуму, однако депутаты не стали его принимать – при этом поддержать инициативу отказались даже парламентарии от КПРФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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