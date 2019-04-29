Мосгордума единогласно «прокатила» запрет реагентов: отдельно постаралась прокуратура

Скандальный вопрос о запрете применения химических антигололедных реагентов около школ и больниц Мосгордума отклонила всего двумя голосами. Идею ограничения применения химикатов не поддержал ни один депутат, хотя даже голосов троих оппозиционеров от КПРФ было бы достаточно для принятия его в первом чтении.

Перед рассмотрением вопроса докладчик – глава МО Якиманка Андрей Морев – внезапно попросил исключить законопроект из повестки дня. Оказалось, что за полчаса до начала заседания Мосгордумы прокуратура неожиданно обнаружила в документе некий коррупциогенный фактор. Законопроект при этом был внесен в гордуму ровно две недели назад – 15 апреля.

Депутаты снимать документ с рассмотрения для его доработки отказались, и Мореву пришлось докладывать. Он отметил, что в случае принятия, коррективы прокуратуры будут внесены в законопроект ко второму чтению.

Морев напомнил о заключениях ученых и врачей, которые были даны на «круглом столе» в офисе «Яблока» и в Государственной думе, подчеркнув, что речь не идет о полном запрете применения реагентов в Москве, а только территориях образовательных и медицинских учреждений. Дело в том, что аллергологи и ученые отмечают резкий рост респираторных заболеваний в столице, причем пик приходится период таяния снега – когда еще нет пыльцы, вызывающей аллергию. Больше всего от этого страдают дети.

Аргумент о детях не произвел впечатления на депутата-«единоросса» Зою Зотову. Она прямо связала инициативу возмущенных москвичей с предстоящими выборами, и заверила, что в Москве уже действуют все необходимые законы и инструкции, регламентирующие уборку города и обращение с реагентами. У каждого реагента есть паспорт безопасности, есть лабораторные исследования, подтверждающие его безопасность, регулярно проходит необходимые тестирования, заявила депутат.

«Мы должны понимать, что реагенты, которые применяются на тротуарах и магистралях – это разные реагенты, – утверждает Зотова. – У нас идет стопроцентная утилизация снега с реагентами». За неправильное применение реагента нарушителей можно привлечь к ответственности, заверила депутат. «Я считаю, законодательно вопрос проработан, и москвичи поддерживают это – без реагентов мы не можем обойтись, – заявила Зотова от имени всех жителей столицы. – То, что реагенты нужны не вызывает сомнений, что они экологически безопасны – тоже не вызывает сомнений».

«Я вчера ходил на Пасху в Донской монастырь. Там ровным слоем газоны засыпаны мраморной крошкой. Если стопроцентно убирали, откуда она там взялась? – поинтересовался Морев. – Все знают, что уборка ведется дворниками на наши газоны».

Депутаты Мосгордумы законопроект бойкотировали. Участие в голосовании приняли всего два человека, и оба голосовали против.

Напомним, что в Мосгордуме четыре мандата принадлежат представителям КПРФ, 10 – членам проправительственного объединения «Моя Москва» и один представителю партии «Родина». Остальные места в гордуме занимают «единороссы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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