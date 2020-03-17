Новый скандал в Кунцеве: «Район тонет в насилии, а полиция охраняет ГК «ПИК» от жителей на улице Ивана Франко!»

Москвичи в социальных сетях обвинили полицию в смерти женщины, рядом с трупом которой двое суток находилась ее годовалая дочь. Жители дома в Западном административном округе столицы сообщили, что несколько раз звонили в правоохранительные органы, однако сотрудники ОВД не стали вмешиваться в скандал в квартире. Сейчас москвичи готовят коллективную жалобу на полицейских.

Тело женщины 1993 года рождения было обнаружено в квартире дома на улице Партизанской 17 марта, говорится в сообщении на сайте ГСУ СКР по Москве. Там же находился ее пьяный 37-летний сожитель и годовалая девочка. По версии следствия, ревнивый мужчина «нанес своей сожительнице несколько ударов в область живота, от которых она впоследствии скончалась». Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Жильцы дома на улице Партизанской утверждают, что полицейские из ОВД Кунцево знали о громком скандале в этой квартире, но решили не вмешиваться. «У нас в доме в пятницу, 13 случилась огромная трагедия, – рассказала Надежда Х. в группе «Против ПИКа» в «Фейсбуке». – Убита соседка, младенец провел двое суток возле трупа матери. Соседи забили тревогу еще вечером пятницы, вызывали неоднократно полицию на крики, шум, на призывы о помощи – соседка сообщила, что ее убивают. Но полиция приехала, постояла у металлической двери, поленилась или побоялась вскрывать её (имущество же, чо!!!) и уехала. Ночью крики затихли навсегда».

Москвичка в своем сообщении обратилась к главе ОМВД Кунцево Дмитрию Гусеву с требованием провести внутреннее расследование и наказать виновных. «Район тонет в насилии, преступности, малолетней наркомании, а сотрудники вместо пресечения и отработки преступлений время тратят, лобзаясь в дёсны с ЧОПом на Ивана Франко!!!» – возмутилась она.

На улице Ивана Франко находится скандально известная стройка ГК «ПИК», которая втиснулась прямо во двор трех жилых пятиэтажек. Жители этих домов четвертый год протестуют против строительства 26-этажной высотки, несколько раз там происходили силовые столкновения москвичей с сотрудниками ЧОП, нанятого ГК «ПИК». Представители инициативной группы жильцов регулярно отмечают, что полицейские принимают сторону застройщика и помогают ЧОПу. На прошлой неделе на скандальной территории был замечен фигурант «дела Ивана Голунова» – сотрудник УВД ЗАО Москвы Илья Телешов.

В группе «Против ПИКа» Надежда Х. отметила, что «полицейские нашего доблестного ОВД Кунцево вместо того, чтобы заниматься прямыми обязанностями – отрабатывать криминал и бытовое насилие, занимаются в это время непонятно чем – ездят охранять ЧОП ПИК от праведного возмущения местных жителей на Ивана Франко 18».

«Мы, жители дома, готовим коллективную жалобу на бездействие полиции. И выражаем искреннее глубокое соболезнование близким и родственникам погибшей», – отметила москвичка.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.03.20

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