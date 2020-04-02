«Пример правового сепаратизма»: депутат Госдумы раскритиковал московский закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Принятый накануне Мосгордумой закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству Вячеслав Лысаков назвал примером правового сепаратизма. Парламентарий подчеркнул, что «антивирусные» поправки в КоАП Москвы противоречат федеральному закону.

«Никто не возражает по поводу жестких мер профилактики распространения коронавируса, но делать это надо правовым способом, – пояснил Лысаков в «Фейсбуке». – Принятый Мосгордумой закон – пример правового сепаратизма, депутаты явно выходят за рамки своих полномочий». Региональные законы могут только уточнять нормы федерального законодательства, однако депутаты Мосгордумы вчера просто создали новые, отметил парламентарий.

Так, согласно статье 28.6 КоАП РФ рассылка штрафных писем по почте – без рассмотрения постановления о штрафе с участием предполагаемого нарушителя – возможна только в отношении владельцев машин, если номера были считаны камерой. Мосгордума же утвердила эту норму вообще для всех москвичей.

Кроме того, согласно КоАП РФ, эвакуация автомобилей с помещением их на штрафстоянку возможна лишь в нескольких случаях, их перечень приведен в ст. 27.13 КоАП РФ. Нарушение режима самоизоляции в этот список не входит.

Лысаков подчеркнул, что у региональных властей нет права принимать законы, противоречащие федеральному законодательству. При этом депутат напомнил, что в 2015 году Генпрокуратура уже направляла в Мосгордуму протест из-за аналогичного нарушения, и в том случае городской закон был отменен.

Напомним, Мосгордума накануне с многочисленными скандалами большинством голосов «единороссов» и членов проправительственной фракции «Моя Москва» приняла резонансный закон о штрафах горожанам за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, этим же законам дано разрешение членам пунктов охраны общественного порядка наряду с полицией патрулировать улицы в поисках вышедших из дома жителей столицы.

Согласно поправкам в «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», за нарушение требований о приостановке торговли и мероприятий с очным присутствием граждан штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторные нарушения штраф составит от 40 до 50 тысяч для должностных лиц, и от 300 тысяч до 500 тысяч для юридических лиц.

За нарушение режима самоизоляции москвичам грозят штрафы в 4 тысячи рублей, за повторное нарушение – 5 тысяч рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.04.20

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