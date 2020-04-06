В Москве выписано более 150 штрафов за нарушение режима самоизоляции

В Москве сотрудники полиции составили более 160 протоколов об административном правонарушении, связанном с нарушением режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин в эфире телеканала «Россия1».

Представитель полицейского главка уточнил, что протоколы составлялись по статье 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный или муниципальный контроль, наказывается штрафом).

По словам Васенина, речь идет о таких случаях, когда «человеку было выдано предписание находиться дома, и он его не выполнял» (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что в целом практика административных нарушений в этой ситуации «достаточно маленькая». «Московская полиция не ставит перед собой цель доставлять кого-то или задерживать. Цель – не протоколы, а разъяснение и предупреждение», – заверил Васенин.

Ранее сообщалось, что в Москве ужесточена ответственность за нарушение режима самоизоляции. Гражданам грозит штраф 4 тысячи рублей, за повторное нарушение – 5 тысяч.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.04.20

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