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Четверг, 2 апреля 2020, 16:33 мск

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Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции: закон вступил в силу

Фото: официальный портал правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы для москвичей за нарушение режима самоизоляции, и разрешил патрулировать улицы членам общественных пунктов охраны порядка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», закон города Москвы опубликован на официальном портале мэра и уже вступил в силу.

Согласно новым правилам, за нарушение требования о приостановке работы объектов розничной торговли законом установлен штраф для должностных лиц от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит должностным лицам штрафом от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Для граждан за «необеспечение режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, штраф составит четыре тысячи рублей за первое нарушение, и пять тысяч – за повторное.

Штраф для автомобилистов составит пять тысяч рублей, при этом автомобиль может быть изъят и направлен на штрафстоянку.

Если нарушителя режима самоизоляции обнаружит камера электронного мониторинга, штраф ему будет присужден автоматически – так же, как сейчас это происходит с водителями согласно ч. 3 статьи 28.6 КоАП РФ.

Закон о штрафах москвичам накануне был принят Московской городской думой. По мнению первого зампреда комитета Государственной думы по госстроительству Вячеслава Лысакова, Мосгордума не имела права принимать этот закон, поскольку он вступает в противоречие с федеральным законодательством.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.04.20

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