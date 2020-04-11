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Суббота, 11 апреля 2020, 16:12 мск

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Песков заверил: у Путина «отменное» здоровье

Фото: пресс-служба Кремля

Состояние здоровья президента РФ Владимира Путина «отменное». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. «Отменное. Вы видите это по рабочему графику», – сказал Песков.

«Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно», – подчеркнул представитель Кремля, слова которого цитирует «Российская газета».

Ранее сообщалось, что 24 марта Путин побывал в столичной больнице №40 в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом. Медучреждение президенту показал главврач Денис Проценко. Позже стало известно, что у Проценко диагностирована коронавирусная инфекция. Комментируя состояние здоровья Путина после появления сообщения об этом, Песков отмечал, что президент «регулярно тестируется на коронавирус, все нормально».

Москва, Анастасия Смирнова

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