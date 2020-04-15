Назад в 1995 год: мировому спросу на нефть предсказали рекордное падение

Мировые рынок нефти упадет до минимума с 1995 года – мощности по хранению ««скоро будут исчерпаны, а спрос продолжит падать, и в мае он может сократиться еще на 26 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА), который цитирует РБК.

По оценке аналитиков, апрельский спрос на нефть снизится на 29 млн баррелей в сутки по сравнению с тем, что наблюдался ровно год назад. В результате этот уровень достигнет показателей 1995 года, и продолжит падать. Уже в мае он уменьшится еще на 26 млн баррелей в сутки.

Аналитики подсчитали, что за прошедшие месяцы 2020 года мировой спрос на нефть на фоне пандемии коронавируса сократился на 9,3 млн баррелей в сутки, и называют это рекордом.

Избыточное предложение нефти уже превысило 20 млн баррелей в сутки, в этом сыграло роль и наращивание поставок мировыми производителями. Излишки нефти закупают впрок, однако хранить ее скоро станет негде: по прогнозу МЭА, доступные операционные мощности могут переполниться уже в середине года при условии ожидаемого роста запасов на 12 млн баррелей в сутки. «Никогда еще нефтяная индустрия не подходила так близко к исчерпанию логистических мощностей», – отметили в МЭА. На этом фоне из-за конкуренции трейдеров за морские суда резко подорожали плавучие мощности.

После выхода обзора МЭА июньские фьючерсы на нефть Brent упали в стоимости почти на 4% до $28,4. Американская нефть марки WTI продается ниже уровня в $20 за баррель.

Ранее экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский в комментарии для РИА «Новый День» прогнозировал, что цены на нефть останутся в диапазоне $20 за баррель, а международная самоизоляция в связи с угрозой от коронавируса может привести к тому, что нефть не будет продаваться даже по таким низким ценам. По его оценке, Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также государствам, не входящим в картель, придется вновь пересматривать объемы снижения нефтедобычи, чтобы поддержать цены на «черное золото».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.04.20

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