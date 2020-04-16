Генпрокурора просят проверить ЧП с угрозой массового заражения коронавирусом в московском метро

Депутат Московской городской думы Михаил Тимонов направил обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку ситуации с массовым скоплением людей в метро Москвы, грозящей тысячам горожан заражением коронавирусом. Парламентарий считает, что надзорное ведомство должно дать правовую оценку ситуации с огромными очередями на входах в метрополитен 15 апреля.

В письме к генпрокурору говорится, что массовые скопления граждан на входах в Московский метрополитен были вызваны введением цифровых пропусков – такую меру 11 апреля своим указом ввел мэр столицы Сергей Собянин. «Десятки, если не сотни тысяч людей подверглись риску заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), – подчеркнул депутат. – Соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) (…) оказалось невозможным».

Тимонов попросил генпрокурора РФ провести проверку соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения должностными лицами, чьи действия или бездействие привели к толпам и давке в столичном метро.

Как сообщал «Новый День», накануне москвичи в соцсетях устроили флешмоб под хештегом «Собянина в отставку!», объясняя это тем, что градоначальник своими непродуманными действиями поставил в опасность жизнь сотен тысяч жителей столицы. На популярном ресурсе Change.org появилось и возобновилось сразу несколько петиций с требованием уволить мэра Москвы.

В соцсетях москвичи указывают, что согласно новым поправкам в УК РФ, принятым уже в этом году Госдумой, ст. 236 устанавливает серьезные наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий. Массовое скопление пассажиров метро, спровоцированное проверкой пропусков, создало серьезную угрозу распространения коронавирусной инфекции, считают москвичи. Самое мягкое наказание по данной статье – штраф в 500 тысяч рублей, самое суровое – тюремное заключение на срок до 7 лет.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.04.20

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