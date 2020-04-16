«Нарушение санитарных норм»: депутат потребовал от Следственного комитета обратить внимание на Собянина и полицейских

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин направил в столичный главк Следственного комитета заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности мэра Москвы Сергея Собянина за столпотворение в метро в условиях распространения коронавируса. В частности, парламентарий считает, что следователям стоит выяснить, производили ли сотрудники столичного правительства прогнозы пропускной способности метрополитена при поголовной проверке пропусков.

В заявлении на имя и.о. руководителя столичного ГСУ Андрея Стрижова, которое Ступин опубликовал в «Фейсбуке», подчеркивается, что именно по указу Собянина в Москве были введены электронные пропуска. Документ был подписан 11 апреля, пропуска стали обязательными для пассажиров транспорта с 15 апреля. Однако в связи с «неорганизованностью системы этой проверки 15.04.2020 в утреннее время на многих станциях метро: Косино, Выхино, Коломенское, Ховрино и почти всех других станциях, искусственно образовались очереди, и не соблюдалась установленная дистанция 1,5-2 м между пассажирами, чем создана явная угроза массового распространения короновирусной инфекции», констатировал депутат.

В связи с этим Ступин просит и.о. руководителя Главного следственного управления привлечь Собянина к уголовной ответственности, предусмотренной частью 2 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Депутат также потребовал установить личности сотрудников полиции, которые проверяли у москвичей документы на входах в метро и опросить их. Кроме того, Ступин считает необходимым опросить также мэра Москвы и его подчиненных, чтобы выяснить, производил ли кто-то из них необходимые расчеты пропускной способности метро в случае повальной проверки пропусков у пассажиров. «Приобщить данный прогноз к материалам проверки», – говорится в депутатском обращении.

Ранее письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову направил депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Парламентарий также попросил провести проверку ситуации с указом мэра Собянина, который спровоцировал образование в подземных переходах толп москвичей, поставив людей под угрозу заражения коронавирусом.

Как сообщал «Новый День», накануне москвичи после столпотворения в метро устроили в соцсетях флешмоб под хештегом «Собянина в отставку!», объясняя это тем, что градоначальник своими непродуманными действиями поставил в опасность жизнь сотен тысяч жителей столицы. На популярном ресурсе Change.org появилось и возобновилось сразу несколько петиций с требованием уволить мэра Москвы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.04.20

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