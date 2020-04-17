«И не надо ерничать…» СовФед поддержал идею «переписать» дату конца Второй мировой войны

Сегодня Совет Федерации большинством голосов одобрил перенос Дня окончания Второй Мировой войны со 2 на 3 третье сентября. Ранее против этой инициативы выступали в Совете по правам человека, поясняя, что недопустимо праздновать День воинской славы России в День памяти жертв Беслана. Несколько сенаторов также попытались уговорить коллег от одобрения этой идеи, но безрезультатно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента сенатор от Сахалинской области Григорий Карасин заявил, что перенести эту дату просили ветеранские организации. «Фактически эта дата встает в один ряд с победами Александра Невского, Куликовской битвой, Полтавским сражением, Бородинским сражением и конечно Днем победы советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал Карасин, подчеркнув, что «документ разработан в год 75-летия Победы».

«Я хочу очень коротко задать вопрос, – обратился к коллеге сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев. – Я думаю, что мы не забыли, что 3 сентября в Осетии, в Беслане траурный день. Как вы считаете, это будет совмещаться – день воинской славы, это праздничный день. Как совместить? Как будут передавать СМИ – с утра о том, что сегодня у нас траурный день, а после обеда говорить, что у нас праздничный? Или наоборот?»

Фадзаев отметил, что ему и его земляку Таймуразу Мамсурову, который также представляет Северную Осетию, с утра звонят и задают вопросы по поводу уже принятого Госдумой закона о новом дне воинской славы.

«Никакого смыслового противоречия между днем скорби по поводу жертв Беслана и Днем окончания Второй Мировой войны нет, – заявил на это Карасин. – Мы по-прежнему будем чтить жертв терроризма, Беслана, но тот 1,8 млн наших ветеранов-фронтовиков, которые награждены медалью за победу над Японией, на которой написана дата «3 сентября 1945 года», и мы, их потомки, имеем право отпраздновать этот день. Не какими-то пышными торжествами, потому что там тоже погибли сотни тысяч людей в операциях на Дальнем Востоке. Одним словом, никакого внутреннего противоречия нет, и жертвы Беслана не будут забыты».

Однако коллег из Алании поддержал сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. «Чем была плоха та, предыдущая редакция? Не увлекаемся ли мы, принимая такого рода инициативы? Надо ли было это делать?» – спросил он.

В ответ Карасин сказал, что о переносе даты на 3 сентября просили ветеранские организации Сахалинской области и Дальнего востока в целом. Прежний День воинской славы 2 сентября по значимости он сравнил с Днем знаний, и подчеркнул, что «уровень победы на Дальнем Востоке» необходимо было поднять. «Это понятное стремление всех здравомыслящих людей, – объяснил он. – Мы должны помнить свою историю, чтить и достойным образом отмечать ее».

Отметим, что на официальном сайте Сахалинской областной организации «Российский союз ветеранов» размещено открытое письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором ветераны выражают возмущение уже принятым Госдумой законом. Суть претензий в том, что в новом варианте в наименовании Дня воинской славы «потерялась» победа над Японией, и теперь у ветеранов, воевавших на японском фронте, вообще нет своего праздника. Новый День воинской славы называется «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Против принятия закона выступил сенатор от ХМАО-Юшры Юрий Важенин. «Объединять праздник и Беслан – это просто как-то, на мой взгляд, не по-христански будет», – пояснил он.

Однако закон поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая тоже сослалась на ветеранские организации Дальнего востока, которые «просили восстановить историческую справедливость». Над документом, по ее словам, работали не только Госдума и Совет Федерации, но и МИД РФ. При этом спикер СовФеда подчеркнула, что никто не забыл о скорбных событиях начала сентября в Беслане, и ее «до сих пор слезы душат, когда приходят эти дни». «И не надо ерничать, не надо передергивать, – обратилась она к сенаторам. – Мне кажется, закон был настолько тщательно проработан, что мы не можем игнорировать обращение ветеранских организаций регионов Дальнего Востока, которые с этим обращались в Федеральное собрание. Именно поэтому закон этот инициировали сенаторы, депутаты, именно поэтому его приняла Государственная дума».

Закон был одобрен 129 сенаторами при двух против и одном воздержавшемся.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.04.20

«Ситуация тревожная»: в Совбезе допустили ужесточение карантинных мер в России. / Союз журналистов России уличил московскую полицию в нарушении. / Совет Федерации намерен еще сильнее ужесточить УК РФ из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»