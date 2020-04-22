«Региональные хотелки» вне закона: депутат Госдумы предсказал мэрии Москвы большие проблемы из-за сбора базы данных силовиков

Заочные «письма счастья» о штрафах нарушителям самоизоляции по камерам видеофиксации незаконны, а вопросы по поводу собранной мэрией Москвы базы персональных данных силовиков будут заданы компетентным органам. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Парламентарий подчеркнул, что Верховный суд в своем обзоре подтвердил его выводы о том, что за нарушение режима повышенной готовности граждане несут ответственность только по КоАП РФ. «Региональные хотелки, закрепленные в местных КоАПах – здесь не работают, хотя сами правила, введенные руководителями регионов исполняться должны», – констатировал Лысаков в комментарии в «Фейсбуке», подчеркнув, что штраф может быть назначен только по решению суда.

«Все последние дни федеральные телеканалы транслировали беспросветную и безграмотную чушь о том, что тем гражданам, кто выехал без цифрового пропуска, будет заочно выписан штраф («письмо счастья»). Мол, будут использованы камеры и, если в базе нет номера вашего авто (выехали, не уведомив московскую (либо др.региональную власть), ждите автоматический штраф с камер, – обратил внимание Лысаков. – Внимание! Как я уже неоднократно и заявлял СМИ, а теперь и с учетом позиции Верховного суда РФ – такие штрафы будут незаконны! Статьи 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ не позволяют использовать фотовидеофиксацию. А региональные КоАПы при короновирусном режиме не могут применяться, согласно позиции ВС РФ. Дептранс, МАДИ – отдыхайте, свободны. Никакого автоматического выписывания штрафа за отсутствие пропуска!»

Как уже сообщал «Новый День», накануне глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Эхо Москвы» подтвердил, что в мэрии обсуждается возможность многократно за одну поездку штрафовать по камерам автомобилистов за отсутствие пропуска. «Технически такая возможность существует. Она ровно такая же, когда вы нарушаете в течение дня неоднократно ПДД, вам приходит несколько штрафов. Но на сегодняшний день, я так понимаю, коллеги еще окончательно обсуждают этот вопрос. Поэтому технически это возможно», – сказал он.

Сбор мэрией Москвы с граждан информации о номерах автомобилей в условиях незаконности применения камер Лысаков назвал «очень скандальным моментом». Парламентарий подчеркнул, что фактически москвичи, включая военнослужащих и депутатов всех уровней, сами передали мэрии большой набор своих персональных данных – от номеров паспортов, удостоверений и телефонов до адресов электронной почты, номеров машин, мест работы и ИНН. Такие же сведения сами добровольно передали силовики, отметил он.

«Уникальнейшая база. Для каких целей ее только нельзя использовать. И рекламщики, и бандиты, и разведки всех стран мира найдут в ней свой интерес. Где она? У кого? Что с ней будет? Это мои вопросы к очень компетентным органам, которые я задаю здесь и задам официальным запросом, как только это окажется возможным технически», – пообещал депутат Госдумы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.04.20

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