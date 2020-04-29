Самоизоляция убьет в России две трети ресторанов и кафе

В России после завершения режима самоизоляции могут не открыться более 70% ресторанов и кафе. Спрос на услуги предприятий общепита упал на 50% – 100%, а субсидий им не полагается. Об этом сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.

По его словам, 77% предприятий питания в условиях режима самоизоляции закрылось, а 23% работают только на доставку, причем эти компании уже получают от арендодателей требования заплатить за используемые помещения. «Уже на 50% сокращен персонал в ресторанном бизнесе по всей стране», – цитирует Бухарова «Интерфакс».

Глава Федерации пояснил, что компании, прошедшие кризисы 2008 и 2014 годов, начали сокращать работников еще в марте, когда вышли рекомендации населению отказаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе – точек общепита.

При этом по условиям получения помощи от государства компании требовалось сохранить 90% персонала. «Не попали мы и под субсидии, так как бюджетный кодекс не предусматривает возможность субсидий для предприятий, реализующих подакцизные товары. Спрос у предприятий упал на 50-100%», – заявил Бухаров.

По его оценке, результатом этого станет закрытия примерно 70% ресторанов и кафе к 1 июля.

Ранее вице-мэра Москвы Владимир Ефимов в эфире «Россия 24» заявил, что в столице среднесуточная выручка компаний потребительского рынка с начала года на 10% превышает аналогичный показатель 2019 года. В частности, спрос возрос на продовольственные товары в связи с закрытием заведений общепита.

Стоит отметить, что о закрытии части своих ресторанов заявил, в том числе, бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Я, кстати, тоже закрываю часть ресторанов. Сегодня они все стоят. Но я понимаю, что, открывшись, мы уже не сможем работать. И поэтому часть ресторанов мы закрываем», – признался он на прошлой неделе.

Москва, Татьяна Дорофеева

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