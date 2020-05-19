Сенатор Клишас объяснил, за что лишают выборов судимых по «экстремистским» статьям

Государство будет ограничивать участие в выборах граждан, которые «имеют соответствующую историю взаимоотношений» с ним и с обществом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Речь шла о принятом Госдумой резонансном законе, который запрещает избираться и быть избранными судимым за преступления средней тяжести.

В ходе дискуссии первый зампред комитета Владимир Полетаев отметил, что новый закон «расширяет перечень исключения из принципа всеобщности пассивного избирательного права, это позволит минимизировать участие кандидатов с криминальным прошлым». Согласно новой норме, не имеют права быть избранными граждане, осужденные к лишению свободы и имеющие на день голосования не снятую или непогашенную судимость за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести. При этом соответствующие ограничения будут действовать в отношении граждан в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.

«Тут порядка 50 составов», – уточнил Полетаев, пояснив, что речь, в частности, идет о статьях УК РФ о мошенничестве и оправдании нацизма. Кроме того, как ранее выяснили представители оппозиции, в «черный список» попали «экстремистские» статьи, в том числе распространение фейков и нарушение правил проведения митингов.

«Конечно, эти ограничения – здесь надо будет отметить – должны носить пропорциональный характер, должны приниматься на определенное время с учетом позиции Конституционного суда. Укажите это в своем выступлении [на заседании Совета Федерации 20 мая]», – обратился к своему заместителю глава комитета Клишас, отметив, что «роль органов публичной власти будет возрастать», и такие поправки стране необходимы.

«Это последовательная политика государства на ограничения возможности избираться в органы государственной власти лиц, которые имеют соответствующую… эээ… историю взаимоотношений с государством. И с обществом в первую очередь», – со смешком сказал он.

Члены комитета СовФеда единогласно одобрили новый закон. Документ будет рассмотрен завтра, 20 мая, на заседании верхней палаты парламента.

Как сообщал «Новый День», поправки об ограничении пассивного избирательного права были внесены в Госдуму экстренно ко второму чтению законопроекта. Автором поправок выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Оппозиция попыталась убедить коллег отказаться от рассмотрения поспешно внесенных изменений – так, либерал-демократ Сергей Иванов подчеркивал, что «единороссы» просто толкают людей на улицы, обрубая им возможность участия в выборах.

При этом сам принцип выборки в «черный список» вызвал у депутата вопросы. «Вот вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления – за это лишаем. А допустим, подмена ребенка, в роддоме, за деньги – этот может участвовать», – указал Иванов. Парламентарий считает, что решать на выборах должен только народ, а поправки в законопроект идут вразрез с Конституцией.

Закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении при 250 голосах «за» и только 81 против.

Москва, Татьяна Дорофеева

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