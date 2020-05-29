В Москве полиция начала задержания журналистов и блогеров

Московские полицейские начали повальную проверку документов у журналистов и блогеров, которые работают сейчас около здания ГУ МВД на Петровке, 38.

После задержания нескольких муниципальных депутатов и активистов, требовавших освободить журналиста и политика Илью Азара, сотрудники полиции заинтересовались журналистами. Судя по трансляциям с места событий, в нарушение закона «О СМИ» полицейские не пропускали представителей прессы с видеокамерами к автозаку, перекрывая тротуар.

Примерно в 15:30 полицейские стали требовать от сотрудников СМИ предъявить редакционное задание, заявляя, что те, у кого его нет, находятся на Петровке, 38 незаконно.

Как сообщал «Новый День», первым около здания ГУ МВД сегодня задержали депутата Московской городской думы Сергея Митрохина и его помощницу Надежду Чижову. Политик также требовал освободить Азара и журналистов, которые вышли в его защиту на одиночные пикеты. Митрохина отвели в автозак второго оперативного полка полиции. Как сообщается на сайте городского полицейского главка, этот полк «выполняет задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий».

Москва, Татьяна Дорофеева

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