«Из коммунистов меня не исключить!..» Депутат Мосгордумы Елена Шувалова осталась без партбилета КПРФ

Депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова исключена из партии на внеочередном пленуме московского горкома компартии. Парламентарий была обвинена в отсутствие партийной дисциплины при голосовании за бюджет Москвы, а также в скандале с организацией круглого стола в ноябре 2019 года, на который Шувалова привела оппозиционера Алексея Навального.

«Кворума, очевидно, не было. Голосование по кадровому вопросу было открытым, а не тайным. Сколько человек проголосовало за исключение объявлено не было. В зале сидели и голосовали посторонние люди в масках. Снимать и даже писать аудио жёстко не давали. И уж, конечно, не пускали СМИ… Елена Шувалова готовилась выступить на пленуме, но поскольку её товарищей-депутатов группа охранников во главе с Денисом Парфёновым и Павлом Тарасовым не пустили в зал, а выходившие в холл участники пленума всё время требовали от неё каких-то уступок и покаяний, Елена Анатольевна в зал не пошла. Вопрос об исключении был решён заранее», – отмечается в сообщении на официальном сайте Шуваловой.

В неозвученном на пленуме заявлении Шувалова намеревалась обратить внимание, что считает произволом исключение из партии «человека, у которого сложились прекрасные рабочие отношения с организацией, в которой состою на партийном учёте и с другими районными партийными организациями округа, от которого я была избрана».

«Не только мне, но и районным комитетам КПРФ моего округа «наплевали в душу». Мы вместе победили на выборах… Всё обнулили номенклатурщики, которые ради тёплого места готовы пожертвовать партией, как в своё время пожертвовали великой страной – Союзом Советских Социалистических Республик. Я – коммунист в 3-м поколении. Вступила в ряды партии в суровом ноябре 1993 года. Из коммунистов меня не исключить!» – подчеркивается в заявлении Шуваловой, которое приводится на ее сайте.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что КПРФ проводит расследование скандала в Мосгордуме с отменой круглого стола о штрафах за участие в протестных акциях, который хотела провести Шувалова, но мероприятие было отменено в последний момент – глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин отозвал заявку Шуваловой. Как заявил тогда лидер компартии Геннадий Зюганов, Шувалова организовала провокацию, пригласив на мероприятие Навального.

Москва, Светлана Антонова

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