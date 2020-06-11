Элла Памфилова: Мы не нашли фактов принуждения к электронному голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не нашла подтверждений жалобам о принуждению к электронному голосованию по поправкам к Конституции. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она предложила сотрудникам компаний и предприятий Москвы не выступать анонимно, а «брать на себя ответственность, рисковать и доказывать». Всю поступившую информацию ЦИК будет передавать властям Москвы.

«В основном это были фейки. Ни одно заявление, которое пришло, пока не подтвердилось. Но это не значит, что их не может быть, – цитирует Памфилову «Интерфакс». – Поэтому мы договорились на уровне руководства Москвы, что всю информацию, которая идет к нам по горячей линии, мы будем передавать, чтобы понять, что реально, а что спровоцировано».

В частности, как пояснила глава ЦИК, проверка сообщений показала, что на принуждение к дистанционному голосованию жаловались работники несуществующих департаментов. При этом Памфилова заверила, что информация СМИ о противозаконных фактах будет изучена.

«Если у СМИ есть данные, что живые люди готовы это подтвердить, – пожалуйста», – сообщила она, подчеркнув, что жалобы должны исходить от конкретных горожан, а не анонимов.

«Если человек сочиняет, а потом говорит «ах, я боюсь...», анонимность имеет место, только если представленные факты можно доказать безусловно, – заявила глава ЦИК. – Если он говорит: «Я знаю, но меня не называйте», грош цена такой гражданской активности. Если хочешь навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай – «да, мне звонил мой начальник».

О фактах принуждения к участию в электронном голосовании накануне на очередном заседании заявили депутаты Московской городской думы. «Судя по тому, как в срочном порядке, например, «Метрополитен» вчера и сегодня заставляет всех своих сотрудников регистрироваться на портале mos.ru для электронного голосования по поправкам, и [так же поступают] другие бюджетные организации, наверное будет еще больше москвичей проголосовавших электронно», – обратилась накануне к главе Московского горизбиркома депутат столичного парламента Екатерина Енгалычева. Парламентарий сообщила, что составляет список таких организаций и готова передать его в МГИК.

Кроме того, в соцсетях регулярно появляются сообщения о якобы имеющих место быть фактах принуждения работников бюджетных организаций Москвы к регистрации на портале mos.ru.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Дистанционное электронное голосование ЦИК разрешил провести только в Москве и Нижегородской области.

В Основном законе предлагается изменить 46 пунктов. Ключевая поправка – об обнулении президентских сроков для действующего главы государства, что позволяет Владимиру Путину сохранить за собой пост президента после 2024 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

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